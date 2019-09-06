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Eşi ve Kızını Öldüren Cani Aldığı Cezaya Razı Olduğunu Açıkladı!

Arnavutköy'de eşi ve kızını boğarak vahşice öldüren şahıs, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Gündem 06.09.2019, 16:43 Billdrt
Eşi ve Kızını Öldüren Cani Aldığı Cezaya Razı Olduğunu Açıkladı!

İstanbul Arnavutköy'de 20 Haziran 2018 tarihinde psikolojik sorunları bulunan ve ilk olarak kendini jiletle kesen, ardından ise eşi ve 1.5 yaşındaki kızını boğarak öldüren Mehdin Elgün isimli caninin, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması bugün devam etti.

Uyuşturucu Etkisi

Tutuklu sanık Mehdin Elgün ve tarafların avukatlarının hazır olduğu söz konusu duruşmada savunma yapan sanığın avukatı, müvekkilinin ve maktul eşi arasında onu öldürmesi gereken hiçbir sebep bulunmadığını belirtti. Daha önce yapılan savunmalarda belirtildiği üzere müvekkilin bu eylemi gerçekleştirirken aldığı, daha doğrusu kendisine sakinleştirici diyerek verilen uyuşturucunun etkisine girdiği kanaatinde olduklarını açıkladı.

Razıyım

Savunma yaptıktan sonra birkaç ekleme yapan Elgün, eşiyle arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Sorun olsa dahi çocuğuna karşı böyle bir eylem gerçekleştirmek için hiçbir nedenin olmadığını anlattı. bu eylemin gerçekleşmiş olması da kendisi için oldukça yeterli bir ceza olduğunu belirten Elgün, mahkemenin vereceği her türlü karara razı olduğunu belirtti.

iki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Savunmaların sonrasında karar açıklaması yapan mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün'ü, kasten öldürme suçu sebebiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluk halinin devam etmesi kararı verdi. 

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