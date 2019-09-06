Eşi ve Kızını Öldüren Cani Aldığı Cezaya Razı Olduğunu Açıkladı!
Arnavutköy'de eşi ve kızını boğarak vahşice öldüren şahıs, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
İstanbul Arnavutköy'de 20 Haziran 2018 tarihinde psikolojik sorunları bulunan ve ilk olarak kendini jiletle kesen, ardından ise eşi ve 1.5 yaşındaki kızını boğarak öldüren Mehdin Elgün isimli caninin, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması bugün devam etti.
Uyuşturucu Etkisi
Razıyım
Savunma yaptıktan sonra birkaç ekleme yapan Elgün, eşiyle arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Sorun olsa dahi çocuğuna karşı böyle bir eylem gerçekleştirmek için hiçbir nedenin olmadığını anlattı. bu eylemin gerçekleşmiş olması da kendisi için oldukça yeterli bir ceza olduğunu belirten Elgün, mahkemenin vereceği her türlü karara razı olduğunu belirtti.
iki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Savunmaların sonrasında karar açıklaması yapan mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün'ü, kasten öldürme suçu sebebiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluk halinin devam etmesi kararı verdi.
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