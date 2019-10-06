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"Eşimi Taciz Etti" Dedi Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Eskişehir'de bir şahıs, eşine tacizde bulunduğunu iddia ettiği eniştesinin evini bastı ve pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından evden çıktığı esnada elindeki pompalı tüfekle birlikte yakalanan şahıs gözaltın alındı.

Gündem 06.10.2019, 08:42 Billdrt
"Eşimi Taciz Etti" Dedi Kurşun Yağmuruna Tuttu!
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Eskişehir'de 22 yaşındaki Yunus Öner, eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği eniştesini pompalı tüfekle öldürdü. Odunpazarı ilçe sınırlarında yer alan Mehmetçikler Mahallesi'nde yaşanan söz konusu olayda Yunus Ö., eşine tacizde bulunduğunu iddia ettiği eniştesinin evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü. Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayata gözlerini yumarken, elinde pompalı tüfekle birlikte dışarı çıkan Yunus Ö. polis ekiplerince yakalandı.

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