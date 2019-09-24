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Eşine Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiasıyla Yargılanıyordu, Beraat Etti!

Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla birlikte yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

Gündem 24.09.2019, 17:52 Billdrt
Eşine Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiasıyla Yargılanıyordu, Beraat Etti!
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Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayada tutuksuz yargılanan E.T., müşteki M.T. ve taraf avukatları katılım gerçekleştirdi. Duruşmada söz alan müşteki M.T., şikayetinin devam ettiğini ifade ederek aylar boyunca sığınma evinde kaldığını, ilk eşinden olan çocuğunun psikolojisinin bozulması sebebiyle hala tedavi gördüğünü, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ettiğini anlattı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise atılı suçu işlediği sabit görülen sanığın cinsel saldırı suçundan dolayı en az 12 yıl hapis cezası almasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan E.T. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Beraat Etti

Dava hakkında karar veren mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin "eşe karşı cinsel saldırı" suçunu işlediği yönünde mahkumiyeti gerektirir herhangi bir şekilde kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi sebebiyle beraat etmesine karar verdi. 

Davanın sonrasında M.T. açıklama yaptı ve sanıklara böyle beraat kararı verildiği sürece, maalesef kadınlar olarak şiddet, tecavüz haberlerinin önünü alamayacaklarını belirtti. Karara itiraz edeceğini ifade eden M.T., bir üst mahkemeye taşıyacağım dedi. Savcılığın kendi lehine düşündüğü için mutlu olduğunu fakat mahkemenin şüphe olduğunu söylediğini, bu şüpheleri giderdikleri takdirde maratonun hala devam ettiğini, umutlarını kaybetmediklerini, mücadeleyi asla bırakmayacağını anlattı. 

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