Eşine Dehşeti Yaşattı: Yakarak Öldürmek İstedi!

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 yaşındaki Samet Özcan, 3 ay önce hayatını birleştirdiği 24 yaşındaki N.Ö. ile bir süre ömce tartışınca evi terk etti. Özcan, önceki gece eşi N.Ö. ile konuşmak amacıyla eve gitti fakat kayınpederiyle arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında 67 yaşında olduğu öğrenilen kayınpederi, damadını 2 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri Samet Özcan'a ilk yardımda bulunarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 67 yaşındaki yaşlı adam ifadesinin alınmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Özcan ise, dün sabah taburcu edildi. Özcan, tekrardan geldiğinde eşinin kaldığı evde yangın çıkararak eşini ve kayınpederini yakarak öldürmek istedi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını sündürdü. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı fakat ev büyük zarar gördü. Samet Özcan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevki gerçekleştirilen 28 yaşındaki Samet Özcan, sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.