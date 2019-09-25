Son Dakika
İstanbul’da özel araçlara sigara denetimi
Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına 3 ayrı dava
İstiklal Caddesi’nde öldürmüştü: Kız kardeşinin mektubu ağlattı
Balık kılçığı hastanelik etti
"Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya’da görücüye çıktı
ATMACA hedefi 12’den vurdu
Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”
İklim aktivisti Greta Thunberg’e, Alternatif Nobel Ödülü

Eşine Dehşeti Yaşattı: Yakarak Öldürmek İstedi!

Samsun'da 28 yaşındaki Samet Özcan, boşandığı 24 yaşındaki 3 aylık eşiyle konuşmak amacıyla gittiği evde kızın 67 yaşındaki babası Mehmet Ç. tarafından bıçaklandı. Hastanede yapılan tedavisi sonrasında taburcu edilen Samet Özcan, taburcu edilir edilmez eşi ve babasının kaldığı evi yaktı.

Gündem 25.09.2019, 15:24 Billdrt
Eşine Dehşeti Yaşattı: Yakarak Öldürmek İstedi!

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 yaşındaki Samet Özcan, 3 ay önce hayatını birleştirdiği 24 yaşındaki N.Ö. ile bir süre ömce tartışınca evi terk etti. Özcan, önceki gece eşi N.Ö. ile konuşmak amacıyla eve gitti fakat kayınpederiyle arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında 67 yaşında olduğu öğrenilen kayınpederi, damadını 2 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri Samet Özcan'a ilk yardımda bulunarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 67 yaşındaki yaşlı adam ifadesinin alınmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Özcan ise, dün sabah taburcu edildi. Özcan, tekrardan geldiğinde eşinin kaldığı evde yangın çıkararak eşini ve kayınpederini yakarak öldürmek istedi. 

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını sündürdü. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı fakat ev büyük zarar gördü. Samet Özcan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevki gerçekleştirilen 28 yaşındaki Samet Özcan, sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@