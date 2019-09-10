Eşini 46 Yerinden Bıçaklayan Cani, Ölene Kadar İzlemiş!

Söz konusu olay 22 Ağustos 2019 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Başak Caddesi'nde yer alan bir sitede yaşandı. Belediyede çöp toplama aracı şoförü olarak çalışan Bekir Erkol ve eşi Tuba Erkol arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Tuba Erkol, olay tarihinden 4 gün önce eşinden şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olarak evden uzaklaştırdı.

Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen olay günü mesaisi bittiğinde eşinin çocuklarıyla birlikte ikamet ettiği daireye gitti. Çift arasında tekrardan tartışma yaşandı. Tartışmanın tekrardan şiddete dönmesiyle birlikte Bekir Erkol, yanındaki bıçakla vahşice eşine saldırdı.

Evden Kaçmak İstedi

Aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanan Tuba Erkol, kapıyı açıp evden kaçmak istedi. Vahşeti gözleriyle gören 9 ve 13 yaş aralığında 3 çocukları da babalarının önüne geçmek istedi. Çocuklarının tüm çabalarına rağmen eşinin peşine koşan Erkol, Tuba Erkol'u koridorda onlarca bıçak darbesiyle öldürdü. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol'un olay yerinde hayata gözlerini yumduğunu tespit etti.

Cinayetten sonra 2 oğluyla birlikte annesinin evine giden Bekir Erkol polisi aradı ve teslim olacağını söyledi. Erkol, suç aleti olan bıçakla birlikte gelen polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekiplerince göz altına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü esnada pişman mısın? Sorusu karşısında "Namus için pişman mı olunur?" dedi.

Olay sonrasında Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akyüz tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, Erkol hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.