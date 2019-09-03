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Eşini Başından Vurarak Öldürdü!

Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin başına silahla ateş etti. Olay sonrası kayıplara karışan firari koca her yerde aranıyor.

Gündem 03.09.2019, 09:16 03.09.2019, 09:23 Billdrt
Eşini Başından Vurarak Öldürdü!

Niğde'de 4 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Çetinel, boşanma davası açtığı i 43 yaşındaki Murat Çetinel tarafından başından vurularak öldürüldü. 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4 Sokak'ta yer alan Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4. katında yaşanan söz konusu olayda, boşanma aşamasında olan talihsiz kadın ve kocası tartışmaya başladılar.

Tartışmanın kısa sürede şiddeti arttı ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine cani koca tabancayla eşinin başına ateş etti.  Sibel Çetinel, merminin başına ateş etmesi sonucunda kanlar içerisinde kalıp olay yerinde hayatını kaybederken, katil kaçtı.

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarla birlikte hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlatıldığı açıklandı. 

#cinayet #eş #niğde
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