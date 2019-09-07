Eşini Öldürmek İsteyen Koca Tekrar Serbest!

Aksaray'da tartışmaya girdiği eşi Kezban Ç ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek amacıyla giderken annesinin ihbarıyla birlikte polis ekiplerince yaklanan Koray Ç isimli şahıs, savcılığın itirazıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Kezban Ç ise ölmek istemediğini söyleyerek çok korkuyorum dedi.

Konya'da ikamet eden, 6 ve 8 yaşlarında iki çocuk sahibi olan ve bir ecza deposuna çalışarak geçimini sağlayan Koray Ç ve eşi Kezban Ç. çifti kısa süre önce oldukça hararetli şekilde tartışlar. Kezban Ç tartışma sonrasında 2 çocuğunu da yanına alarak evi terk etti ve ailesinin yanına yerleşti.

Koray Ç. 3 Eylül Salı günü saatler akşamı gösterdiğinde eşi Kezban Ç ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda birbirine girdi. "Bekleyin geliyorum" dedikten sonra telefonu kapatan Koray Ç. iddialara göre annesine "Anne hakkınızı helal edin, ikisini de temizleyip geleceğim" dedi ve tanına tüfekle bıçak alıp eşinin üzerine kayıtlı olan 42 AAT 550 plakalı otomobille yola çıktı.

Zehra Ç. Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek üzere yola çıktığını belirtti. Bunun üzerine hemen Aksaray Polisi'ne haber verildi. Önlem alan polis ekipleri saat 23.30 civarında şehir merkezine giren Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan arama sonucunda otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Koray Ç., ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet ve tehdit suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Koray Ç'nin ifadesinde eşinin aralarında çıkan tartışma sonrasında Aksaray'da yer alan baba ocağına gittiğini aktararak, eşi ve kayınbiraderiyle telefonda tartışıp sinirle yola çıktığını öldürme niyetnin olmadığını, çocukları ve eşini alarak geri döneceğini söyledi. Tüfek ve bıçağıd a yolda tedbir amacıyla yanına aldığını dile getirdi

Polisteki ifadesinin sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelen talimatla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında başsavcılığın itirazıyla tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tekrar Serbest Kaldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazla birlikte bu sabah çıkarılan yakalama kararıyla tekrardan göz altına alınan Koray Ç. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla 2.kez serbest kaldı.