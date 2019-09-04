Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Eşini Seccade Üzerinde Saatlerce Dövdü!

Mardin Midyat'ta, 11 çocuğunun annesini eşi Saime Akkurt'u, seccade üzerinde saatlerce öldüresiyle döven şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından eşinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem 04.09.2019, 16:24 Billdrt
Eşini Seccade Üzerinde Saatlerce Dövdü!

Mardin Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi olan eşi 40 yaşındaki Saime Akkurt'u seccadenin üzerinde öldüresiyle döven şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 42 yaşındaki Medeni Akkurt, eşinin tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte tekrardan gözaltına alındı. Bu kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini namaz kıldığı esnada dövdüğü ve dövdükten sonra 6 saat odaya hapsettiği bilgisine ulaşıldı.

Merdivenden Düştü Dedi

Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde ikamet eden 11 çocuk sahibi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta Devlet Hastanesi'ne ağır yaralıo larak geldi. Doktorlara merdivenden düştüğü söylenen Saime Akkurt'un vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar polis ekiplerine bilgi verdi.

Polisler tarafından yapılan çalışma sonucunda kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt tarafından vahşice dövüldüğü ve odaya hapsedildiği ortaya çıktı. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. 

Kabul Etmedi

Kamuoyunda oldukça büyük ses getiren söz konusu olay sonucunda aile tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen savcılık yetkilileri tekrardan gözaltı kararı çıkardı. Akkurt, emniyetteki sorgusunun sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Medeni Akkurt tarafından mahkemede alınan ifadede, "Eşimin akli dengesi yerinde değil" dediği ortaya çıktı. Bu sebeple dövdüğü ya da şiddet uyguladığı yönündeki hiçbir iddianın doğru olmadığını vurguladı.

Devlet Korumasında

Bunun yanı sıra Saime Akkurt, tedavi gördüğü hastaneden alınarak başka bir hastaneye kaldırıldı. Devlet korumasına alınan 11 çocuk annesi talihsiz kadının götürüldüğü hastane ise güvenlik şartları sebebiyle açıklanmadı. 

banner62
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@