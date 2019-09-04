Eşini Seccade Üzerinde Saatlerce Dövdü!

Mardin Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi olan eşi 40 yaşındaki Saime Akkurt'u seccadenin üzerinde öldüresiyle döven şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 42 yaşındaki Medeni Akkurt, eşinin tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte tekrardan gözaltına alındı. Bu kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini namaz kıldığı esnada dövdüğü ve dövdükten sonra 6 saat odaya hapsettiği bilgisine ulaşıldı.

Merdivenden Düştü Dedi

Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde ikamet eden 11 çocuk sahibi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta Devlet Hastanesi'ne ağır yaralıo larak geldi. Doktorlara merdivenden düştüğü söylenen Saime Akkurt'un vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar polis ekiplerine bilgi verdi.

Kabul Etmedi

Polisler tarafından yapılan çalışma sonucunda kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt tarafından vahşice dövüldüğü ve odaya hapsedildiği ortaya çıktı. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Kamuoyunda oldukça büyük ses getiren söz konusu olay sonucunda aile tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen savcılık yetkilileri tekrardan gözaltı kararı çıkardı. Akkurt, emniyetteki sorgusunun sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Medeni Akkurt tarafından mahkemede alınan ifadede, "Eşimin akli dengesi yerinde değil" dediği ortaya çıktı. Bu sebeple dövdüğü ya da şiddet uyguladığı yönündeki hiçbir iddianın doğru olmadığını vurguladı.

Devlet Korumasında

Bunun yanı sıra Saime Akkurt, tedavi gördüğü hastaneden alınarak başka bir hastaneye kaldırıldı. Devlet korumasına alınan 11 çocuk annesi talihsiz kadının götürüldüğü hastane ise güvenlik şartları sebebiyle açıklanmadı.