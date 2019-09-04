Eşini Seccade Üzerinde Saatlerce Dövdü!
Mardin Midyat'ta, 11 çocuğunun annesini eşi Saime Akkurt'u, seccade üzerinde saatlerce öldüresiyle döven şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından eşinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi olan eşi 40 yaşındaki Saime Akkurt'u seccadenin üzerinde öldüresiyle döven şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 42 yaşındaki Medeni Akkurt, eşinin tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte tekrardan gözaltına alındı. Bu kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini namaz kıldığı esnada dövdüğü ve dövdükten sonra 6 saat odaya hapsettiği bilgisine ulaşıldı.
Merdivenden Düştü Dedi
Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde ikamet eden 11 çocuk sahibi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta Devlet Hastanesi'ne ağır yaralıo larak geldi. Doktorlara merdivenden düştüğü söylenen Saime Akkurt'un vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar polis ekiplerine bilgi verdi.
Kabul Etmedi
Kamuoyunda oldukça büyük ses getiren söz konusu olay sonucunda aile tekrardan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen savcılık yetkilileri tekrardan gözaltı kararı çıkardı. Akkurt, emniyetteki sorgusunun sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Medeni Akkurt tarafından mahkemede alınan ifadede, "Eşimin akli dengesi yerinde değil" dediği ortaya çıktı. Bu sebeple dövdüğü ya da şiddet uyguladığı yönündeki hiçbir iddianın doğru olmadığını vurguladı.
Devlet Korumasında
Bunun yanı sıra Saime Akkurt, tedavi gördüğü hastaneden alınarak başka bir hastaneye kaldırıldı. Devlet korumasına alınan 11 çocuk annesi talihsiz kadının götürüldüğü hastane ise güvenlik şartları sebebiyle açıklanmadı.