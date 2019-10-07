Eşini Sokak Ortasında Bıçakladı, Ölsün Diye Kimseyi Yaklaştırmadı!
Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan 35 yaşındaki oto lastik tamircisi Mustafa Çay, eşi 30 yaşındaki Cevahir Çay'ı otobüs durağında bıçakladı.
Olay sabah saatlerinde 09.00 civarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'nde yer alan bir otobüs durağında gerçekleşti. Cevahir Çay isimli 30 yaşındaki kadın, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın kendisine şiddet uyguladığını idda ederek koruma kararı verilmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.
Mahkemenin 1 hafta süreyle evden uzaklaşma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah saatlerinde evin önünde eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak için çarşıya çıkmak üzere evden ayrıldı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına gitti ve konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin tüm taleplere ret yanıtı vermesiyle birlikte belinden çıkardığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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