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Eşini Sokak Ortasında Bıçakladı, Ölsün Diye Kimseyi Yaklaştırmadı!

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan 35 yaşındaki oto lastik tamircisi Mustafa Çay, eşi 30 yaşındaki Cevahir Çay'ı otobüs durağında bıçakladı.

Gündem 07.10.2019, 13:30 Billdrt
Eşini Sokak Ortasında Bıçakladı, Ölsün Diye Kimseyi Yaklaştırmadı!
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Olay sabah saatlerinde 09.00 civarında merkez Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'nde yer alan bir otobüs durağında gerçekleşti. Cevahir Çay isimli 30 yaşındaki kadın, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın kendisine şiddet uyguladığını idda ederek koruma kararı verilmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Mahkemenin 1 hafta süreyle evden uzaklaşma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah saatlerinde evin önünde eşinin dışarı çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak için çarşıya çıkmak üzere evden ayrıldı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına gitti ve konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin tüm taleplere ret yanıtı vermesiyle birlikte belinden çıkardığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verirken yaralı kadına yardımcı olmak istediler fakat Mustafa Çay, elindeki bıçakla eşinin başından ayrılmadı ve kimseyi yaklaştırmadı. Kısa sürede gelen polis ekibi Mustafa Çay'ı etkisiz hale getirdi. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırıldığı esnada yolda hayata gözlerini yumdu...

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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