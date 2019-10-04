Eşini Vahşice Katletmişti: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

Söz konusu olay 19 Eylül 2018'de saat akşam 17.00 civarında Cumhuriyet Mahallesi, Selman Sokak'ta yaşanmıştı. Çağraş çifti, yaşadıkları kavgalardan dolayı boşanma kararı almış ve olay yaşanmadan 2 yıl önce 2016 yılı içinde ayrı yaşamaya başlamıştı.

Ayrılık döneminde bir süre İzmir'de ikamet eden Mehmet Çağraş, cinayetten 1 ay önce tekrardan Iğdır'a geldi. Boşanma davası açan eşini ölümle tehdit etti. Olay günü savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan eşini, adliye çıkışında takip etmeye başlayan Mehmet Çağraş, Güner Çağraş'ın araca binip uzaklaşmasının sonrasında evinin bulunduğu sokağa giderek pusu kurdu.

2 saat boyunca beklediği kadını yolda yürüdüğü esnada tam 16 bıçak darbesiyle arkasından bıçaklayan Mehmet Çağraş, çocuk parkında yakaandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen cani şahıs hakkında Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak eşi kasten öldürmek" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılama esnasında eşinin ve ailesinin kendisine küfürler savurduğunu belirten Mehmet Çağraş, emniyete ve savcılığa verdiği ifadeleri kabul etmediğini olayın şokuyla o ifadeleri verdiğini; kendisinin barışmaktan kastının boşanmak olduğunu esasen boşanmak istediğini söyledi.

Savcının bıçakla oluşturulan darbe sayısı ile maktulün evine yakın yerde yaklaşık 2 saat boyunca beklemenin suçun ağırlaştırıcı nedeni olan "tasarlama" unsurunu oluşturmayacağı yönünde mütalaa da bulunduğu davada Mehmet Çağraş, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ömür boyu hapis cezası aldı.