Eskişehir'de Eşini 15 Yerinden Bıçaklayan Cani Serbest Bırakıldı!
Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini boğazı ve göğsünden bıçaklayan şahıs tahliye edilerek serbest bırakıldı.
Eskişehir'de kendisini 15 farklı yerinden bıçaklayarak öldürmek isteyen boşanma aşamasındaki eşinin henüz ilk duruşmada tahliye kararıyla dıarı çıkarılmasına tepki gösteren talihsiz kadın, Ağır cezada yargılanması için ölmesi mi gerektiğini sordu.
Kadına şiddet, her geçen gün artıyor. Azalması ve önlenmesi gerektiği yerde durum şuanda böyle. Ağustos ayında 49 kadın cinayeti işlendi. Ve onlarca yaralı kadın var... Bu kez yer Eskişehir, Öznur Sazlar isimli bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından 15 farklı yerinden bıçaklandı.
Bıçaklandığı yerler ise son derece kritik ve hayati bölgeler. (Boyun, göğüs v.b.)
İlk Duruşmada Serbest Kaldı
15 Bıçak Darbesi
Savcılık tarafından verilen koruma kararının yenilenmesi için talepte bulunduğunu ifade eden Sazlar, talebe zamanında yanıt verilmemesi sebebiyle çocuğunu eşiyle görüştürmek durumunda kaldığını ve o gün 15 bıçak darbesiyle yaralandığını açıkladı.
Asliye Mahkemesine Düştü!
Tutuklu yargılanan eşinin ilk duruşmada serbest bırakıldığını ifade eden Öznur Sazlar, bugüne kadar kimsenin sesini duymadığını söyleyerek, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini bu hale getiren eşinin ağır ceza mahkemesinde değil asliye mahkemesinde yargılandığını; Ağır cezada yargılanması için illa ölmesi mi gerektiğini aktardı.