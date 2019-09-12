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Eşlerine Not Bırakıp Evden Kaçan Kadınlar Şaşırttı!

Kütahya'da eşlerine mektup bırakarak kaybolan abla - kardeş, PUBG isimli oyunda tanıştıkları bir şahsın annesinin evinde bulundu.

Gündem 12.09.2019, 15:34 Billdrt
Eşlerine Not Bırakıp Evden Kaçan Kadınlar Şaşırttı!
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Kütahya'da iksi de eşlerine aynı notu yazarak evi terk eden 4 yıllık evli 22 yaşındaki Ayşen Daşgın ve 1 yıl önce evlenen kardeşi 17 yaşındaki R.K., PUBG isimli oyunda tanıştıkları H.Y. isimli şahsın Osmaniye'de yer alan annesinin evinde bulundular.

Yapılan İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gelen yazılı açıklamada, 11 Eylül tarihinde Kütahya'da ikamet ederken eve not bırakıp kaçan, emniyet ekiplerince kayıp olarak aranan Ayşen Daşgın ve R.K. isimli evli 2 kız kardeşin, Adnan Menderes Caddesi üzerinde yer alan H.Y.'ye ait olan işyerinde oldukları öğrenildi.

İşyerinde yapılan arama sonucunda şahıslara ulaşılamadığını, H.Y.'nin ise kız kardeşleri tanıdığını belirttiği ifade dilerek, H.Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede, her iki kadınla tanışık ve arkadaş olduğunu, kendileriyle sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını ve annesine ait olan evde annesiyle birlitke kaldıklarını bildirmesi üzerine eve gidildiği ve R.K. ile A.D.'nin belirtilen evde olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Kendi Rızalarıyla Geldiklerini Söylediler

Açıklamada, şüpheli H.Y. ile kayıp olan Ayşe Daşgın'ın, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne, yaşı küçük R.K.'nin ise gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği ifade edilerek, kayıp olarak aranmakta olan her iki kadının alınan ifadelerinde herhangi bir zorlama olmadığı ve kendi rızalarıyla geldiklerini söylemesiyle birlikte, gerekli işlemler sonrasında R.K.'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği, A.D.'nin ise serbest bırakıldığı ifade edildi. Şüpheli H.Y.'nin de yine serbest kaldığı bildirildi. 

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