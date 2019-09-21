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Etek Altı Videosu Çekmeye Çalışan Sapık Yakalandı! İşte o video...
Süpermarkette bir kadının eteğinin altından video ve fotoğraf çekmek isteyen bir sapık kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadın, görüntü çekmeye çalışan şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Bir süpermarketin güvenlik kamerasınca kayıt altına alınan görüntüler, bu kadar da olmaz dedirtti. Kasada sıra beklemekte olan etekli bir kadın, hemen arkasında duran adamın sergilediği hareketler sonrasında şüphelenerek arkasına dönüyor ve ardından cep telefonunda fotoğrafı olduğunu görüyor.
Bir süre bekleyen kadının ardından giydiği elbiseden iç çamaşırının fotoğrafının çekildiğini fark edip hemen müdahalede bulunmak istiyor. Adamın elinden cep telefonunu almaya çalışan kadına sapık şahıs engel olmaya çalışıyor ve bu esnada da koluna ufak bir darbe alıyor. Çıkan kargaşa sonrasında süpermarketteki sapık şahıs hemen kaçmaya çalışıyor.
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