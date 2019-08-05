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Etrafa rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı

ANKARA’da, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden ‘Arap’ lakaplı kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin etrafa ateş etme anları kameralara yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi....

Gündem 05.08.2019, 01:37
Etrafa rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı

ANKARA’da, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden ‘Arap’ lakaplı kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin etrafa ateş etme anları kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Tutal Caddesi üzerinde yürüyen ‘Arap’ lakaplı ismi öğrenilemeyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Olayda kimse yaralanmazken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi cadde üzerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, etraftaki boş kovanları topladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATEŞ ETME ANLARI KAMERADA
Öte yandan olay anbean kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların büyük panik yaşadığı ve ‘Arap’ lakaplı şüphelinin etrafa yaklaşık 4 el ateş ettiği görüldü.


Görüntü dökümü:
- Şüphelinin ateş etme anları
- Yaşanan panik anları

Haber: Fatih POYRAZ-Alper KORKMAZ/ANKARA-

 

 

 

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