Evinde Başından Silahla Vurulmuş Şekilde Bulundu!

Söz konusu olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı olan binanın 2.katında yaşandı. Yapılan iddialara, geçen yıl eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden isimli mühendis, dün gece saatlerinde yakınlarına mesaj gönderdi. Mesajın ardından Eden'den bir daha haber alınamadı. Sabah saatlerinde Eden'in yaşadığı eve gelen yakınları, başından vurulmuş halde buldular. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Eden'in hayata gözlerini yumduğunu tespit etti.

Eden'in cansız bedeni otopsi çalışması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı: Polis ekipleri, olayın intihar olacağı üzerinde duruyor.