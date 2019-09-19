Evine Öyle Bir Sistem Kurdu ki... Hem Fatura Ödemiyor, Hem Para Kazanıyor!

Darıca Piris Reis Mahallesi'nde ikamet eden bir Elektrik ve Elektronik Mühendisi, evinin çatısına 22 adet güneş paneli kurdu. Bu sayede kendi elektriğini üretmeye başladı. Evinin elektriğinin tamamını güneş panelleriyle karşılayan ve 5 kuruş fatura ücreti ödemeyen Kerem Çilli, aynı zamanda 1 ayda 6 ev ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyor. Ürettiği fazla elektriği de satan Çilli, üstüne üstlük aylık 300 TL para alıyor.