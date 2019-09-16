EYT'de Gelişme! Erdoğan Talimat Vermişti...

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuya yönelik konuşma yapan TOBB ETÜ Üniversitesi Prof. Dr. Cem Kılıç, son dönemde bir gelişme yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i konuyla ilgili görevlendirdiğini açıkladı.

EYT'lerin düşüncelerini alacağını anlatan Kılıç, bu konuda bir formül üretileceğini söylemişti. Erdoğan'ın talimatı var diyen Kılıç, EYT ile ilgili ilk somut adımın bu olduğunu dile getirdi.

Konuyla alakalı net bir veri bulunmuyor. Fakat Erdoğan, sayının 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6.300.000 kişi olduğunu belirtmişti. EYT düzenlemesi meclisten geçerse, bu yasadan faydalanaca ve emekliliğe hak kazanacakların sayısının ise 13.000.000 olduğunu belirtmişti.