Fatih Portakal Kovuldu mu? Açıklama Yapıldı
FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Potakal, dün akşam ekrana çıkmadı. Ekrana çıkmamasıyla birlikte sosyal medyada binlerce kişi kovulduğunu iddia etti. Fatih Portakal konuyla ilgili açıklama yaptı.
FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medyada binlerce kovuldu iddiası yer alıyor. Sosyal medya hesabından cevap veren Fatih Portakal iddiaları yalanlayarak "benden kurtulmak o kadar kolay değil" dedi.
Başka Bir Spiker Sundu
"Kabahat Bende"
Fatih Portakal, sosyal medyada iddiaların yaygınlaşmasıyla birlikte akşam saatlerinde 7.54 civarında Twitter hesabından açıklama yaptı. Sıkıntı yok, Pazartesi ekrandayım diye açıklamalarına başlayan Fatih Portakal, duyurması gerektiğini ifade ederek "Kabahat Bende" dedi. Benden kurtulmak o kadar kolay değil diye ekleyerek de açıklamasını noktaladı.
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