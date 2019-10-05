Fatih Portakal Kovuldu mu? Açıklama Yapıldı

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medyada binlerce kovuldu iddiası yer alıyor. Sosyal medya hesabından cevap veren Fatih Portakal iddiaları yalanlayarak "benden kurtulmak o kadar kolay değil" dedi.

Başka Bir Spiker Sundu

"Kabahat Bende"

FOX TV Ana Haber'in dünkü yayınını Fatih Portakal yerine farklı bir spiker sundu. Türkiye'de en çok izlenen haber bültenlerinden olan FOX Ana Haber'de Fatih Portakal'ın görünmemesiyle birlikte kovulduğu ve işten çıktığıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Fatih Portakal, sosyal medyada iddiaların yaygınlaşmasıyla birlikte akşam saatlerinde 7.54 civarında Twitter hesabından açıklama yaptı. Sıkıntı yok, Pazartesi ekrandayım diye açıklamalarına başlayan Fatih Portakal, duyurması gerektiğini ifade ederek "Kabahat Bende" dedi. Benden kurtulmak o kadar kolay değil diye ekleyerek de açıklamasını noktaladı.