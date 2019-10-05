Son Dakika
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
Ankara'da sporun yaygınlaştırılması için seferberlik
Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den Iraklılara sağduyu çağrısı
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!

Fatih Portakal Kovuldu mu? Açıklama Yapıldı

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Potakal, dün akşam ekrana çıkmadı. Ekrana çıkmamasıyla birlikte sosyal medyada binlerce kişi kovulduğunu iddia etti. Fatih Portakal konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gündem 05.10.2019, 10:14 05.10.2019, 10:29 Billdrt
Fatih Portakal Kovuldu mu? Açıklama Yapıldı
banner63

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medyada binlerce kovuldu iddiası yer alıyor. Sosyal medya hesabından cevap veren Fatih Portakal iddiaları yalanlayarak "benden kurtulmak o kadar kolay değil" dedi.

Başka Bir Spiker Sundu

FOX TV Ana Haber'in dünkü yayınını Fatih Portakal yerine farklı bir spiker sundu. Türkiye'de en çok izlenen haber bültenlerinden olan FOX Ana Haber'de Fatih Portakal'ın görünmemesiyle birlikte kovulduğu ve işten çıktığıyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

"Kabahat Bende"

Fatih Portakal, sosyal medyada iddiaların yaygınlaşmasıyla birlikte akşam saatlerinde 7.54 civarında Twitter hesabından açıklama yaptı. Sıkıntı yok, Pazartesi ekrandayım diye açıklamalarına başlayan Fatih Portakal, duyurması gerektiğini ifade ederek "Kabahat Bende" dedi. Benden kurtulmak o kadar kolay değil diye ekleyerek de açıklamasını noktaladı. 

Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@