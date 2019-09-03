Fatihte Feci Kaza: Ölü ve Yaralı Var

Kaza, Fatih, Laleli Tramvay Durağı yanında yer alan trafik ışıklarında saatler 05.00 civarında yaşandı.

Ordu Caddesi üzerinden Aksaray güzergahına doğru ilerlemekte olan ve sürücü bilgisine ulaşılamayan üzerinde 2 kişinin yer aldığı 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli ramvay Durağı trafik ışıklarında henüz sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan vurdu.

Çarpma sonucunda motosikletteki 2 kişi hızlı bir şekilde savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştular. Hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verilmesiyle birlikte dakikalar içerisinde sağlık ekipleri geldi.

Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik kordonu ile çevirerek önlem aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir diğer kişi ise hemen tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.