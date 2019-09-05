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Fazla Ses Çıkartıyorsunuz Dedi Aileyi Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Gaziantep'te eşi ve çocuklarıyla birlikte parka giden Ersin Öznişastacı, komşusu tarafından yüksek ses çıkarttıkları gerekçesiyle birlikte eşiyle kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonucunda eşi ağır yaralı bir şekilde tedaviye alınırken kendisi hayatını kaybetti.

Gündem 05.09.2019, 09:32 05.09.2019, 09:45 Billdrt
Fazla Ses Çıkartıyorsunuz Dedi Aileyi Kurşun Yağmuruna Tuttu!
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Gaziantep'te eşini ve çocuklarını eğlenmek için parka götüren Ersin Öznişastacı, komşusu tarafından saldırıya uğradı. Olay dün gece Gaziantep Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkı'nda yaşandı.

Ersin Öznişastacı, eşi ve iki çocuğu parkta oturmaya başladı. O esnada çalan müzik sesinden dolayı rahatsızlık duyan komşuları Ahmet Çetinkaya ise parka Öznişastacı'nın yanına gelerek uyarıda bulundu ve sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve Ahmet Çetinkaya, evden getirdiği tabancayla birlikte eşiyle kendisini kurşun yağmuruna tuttu.

Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralı çift hemen Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Öznişastacı doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Aynur Öznişastacı'nın ise kritik durumu aştığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalandı

Cenaze, otopsi çalışmaları için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada gerçekleştirilen otopsinin sonrasında Öznişastacı'nın cansız bedeni Yeşilkent Mezarlığı'na götürülmek üzere aileye verildi.

Çifti kurşun yağmuruna tutan katil ise polis ekiplerince kısa süre içerisinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

#gündem #asayiş #gaziantep
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