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:  ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.

Gündem 04.08.2019, 23:40
FLAŞ


ÖSYM Başkanı Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.

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