FLAŞ: Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

. Erdoğan, görüşmede, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson’u tebrik etti. Türkiye ve Birleşik Krallık’ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.