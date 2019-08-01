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FLAŞ: Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

Gündem 01.08.2019, 22:17 01.08.2019, 22:50
FLAŞ: Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü

FLAŞ: Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

#Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü
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