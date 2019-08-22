Flaş İddia! HDP Kapatılıyor mu?

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının terör ilişkileri sebebiyle görevlerine son verilmesi ve valilerin "kayyum" olarak yerlerine atanmasıyla birlikte HDP birkaç gündür gündemden düşmüyor. HDP ile en bomba iddia ise Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan geldi: "HDP Kapatılacak mı?"

Müderrisoğlu, HDP'nin kapatılma istemiyle ilgili olarak Yargıtay ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarlarını açtığını iddia etti. Devlet aklının; HDP'yi, Kürt kökenli bireylerin bir bölümü için kendisini siyasi açıdan rahat bir şekilde ifade etme kanalı olarak gördüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başkanların görevden alınarak kayyum atanan 3 büyükşehir belediyesiyle ilgili son kararı hakkında yorum yapabilmek adına 4 farklı ana nokta üzerinde durup detaylı bir şekilde düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Müderrisoğlu devam etti.

Bu 4 ananoktayı şu şekilde sıraladı:

"1- HDP'nin, anayasal sistem içindeki konumu,

2- Milli güvenlik doktrini,

3- AB ile ilişkiler başta olmak üzere küresel koşullar,

4- ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine dair planları."

Etnik Temelli Siyaset

Devlet aklının, HDP'nin kürt kökenli vatandaşlar için kendini siyasi açıdan rahat bir şekilde ifade edebilme kanalı olduğunu fakat HDP'nin bunun tam tersine etnik temelli siyaset yaparak, terör örgütü ile iş birliği içerisinde olduğunu; devlete meydan okuduğunu belirten Müderrisoğlu, tavrın bu şekilde olduğu durumda yasal önlemlerle birlikte demokratik siyaset arasındaki gel - git olaylarının devam edeceğini söyledi.

Son terörist tamamıyla etkisiz hale getirilecek olan güne kadar mücadelenin son hız devam edeceğine dair hem HDP, hem de HDP destekçilerine; ya değişme yoluna gideceksiniz, ya da sonuçlarına katlanırsınız mesajının en iyi şekilde verildiğini de sözlerine ekleyen Müderrisoğlu, bu sayede silahla siyasetin arasına paravan koyulduğunu vurguladı.