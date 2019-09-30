Fuat Oktay, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na Sert Çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklamasını hedef alan Fuat Oktay, biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor, bu ve bunun gibi durumlada gündemi değiştirmekle ilgili oldukça mahir bir isim olduğunu aktardı.

İmamoğlu'yla ilgili çıkan "toplantıya davet edilmedi" iddialarına da yanıt veren Oktay, afet yönetiminin davet beklemeyeceğini, kendi işlerinin birilerine laf yetiştirmek olmadığını, kanal kanal gezerek açıklama yapmak olmadığını, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek ya da cevap vermek olmadığını iletti. İş üretmek isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da sözlerine ekledi.