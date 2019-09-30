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Fuat Oktay, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na Sert Çıktı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da çok önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da hedef alarak sert çıkışlarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklamasını hedef alan Fuat Oktay, biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor, bu ve bunun gibi durumlada gündemi değiştirmekle ilgili oldukça mahir bir isim olduğunu aktardı.
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