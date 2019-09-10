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Gaziantep'te Çıkan Kavga Sonucunda 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı!

Gaziantep Şahinbey ilçesinde çıkan park kavgası sebebiyle taraflar silahlarına sarıldı. Devreye silahların girmesiyle 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralı olarak tedavi altına alındı

Gündem 10.09.2019, 09:07 Billdrt
Gaziantep'te Çıkan Kavga Sonucunda 3 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı!
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Gaziantep Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi 25 No'lu Sokak'ta iki komşu arasında araç parkı sebebiyle kavga çıktı. Kavganın şiddetinin artması üzerine taraflar silahlarına davrandı. Av tüfeği ve tabancayla saldırı gerçekleştirilen söz konusu kavgada yapılan ilk tespitlere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri de bölgede büyük güvenlik önlemleri aldı. Olaya yönelik inceleme çalışmaları devam ediyor. 

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