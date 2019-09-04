Gece Yarısı Korkunç Olay Anne İpte, Bebek Beşikte Ölü Bulundu!
Samsun'da mesaisi bittikten sonra eve gelen bir adam, yatak odasında eşini ipe asılı halde, 1 aylık bebeğini ise beşikte ölü buldu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da mesaisi bitip evine gelen Tarık B., 27 yaşındaki eşi Fatma B.'yi ipe asılı halde buldu. 1 aylık bebekleri Aybüke'yi ise beşikte ölü buldu. Yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, küçük bebeğin olay yerinde öldüğünü, annesinin ise intihar ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.
Yatak Odasında İpe Asılı Halde Bulundu
Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını gören Tarık B., hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi ve yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından hemen eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.'nin hayata gözlerini yumduğunu tespit etti.
Soruşturma Başlatıldı
Anne Fatma B.'nin yapılan ilk tespitlere göre intihar ettiği tespit edilirken, küçük bebeğin ise ölüm nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Araştırmalar devam ediyor. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrasında anne ve kızın hayata gözlerini yummuş bedenleri, otopsi çalışması için Samsun Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.