Gece Yarısı Korkunç Olay Anne İpte, Bebek Beşikte Ölü Bulundu!

Samsun'da mesaisi bitip evine gelen Tarık B., 27 yaşındaki eşi Fatma B.'yi ipe asılı halde buldu. 1 aylık bebekleri Aybüke'yi ise beşikte ölü buldu. Yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, küçük bebeğin olay yerinde öldüğünü, annesinin ise intihar ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.

Yatak Odasında İpe Asılı Halde Bulundu

Söz konusu olay, saat 20.30 civarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'ne yaşandı. Yapılan iddialara göre mesai bitip evine gelen Tarık B., yatak odasına girdiğinde eşi Fatma B.'yi tavandaki ipe asılı halde, 1 aylık bebeklerini ise beşiğinde hareketsiz olarak gördü.

Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını gören Tarık B., hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi ve yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından hemen eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.'nin hayata gözlerini yumduğunu tespit etti.

Soruşturma Başlatıldı

Anne Fatma B.'nin yapılan ilk tespitlere göre intihar ettiği tespit edilirken, küçük bebeğin ise ölüm nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Araştırmalar devam ediyor. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrasında anne ve kızın hayata gözlerini yummuş bedenleri, otopsi çalışması için Samsun Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.