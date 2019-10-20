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Genç Öğretmenden Acı Haber Geldi!
Samsun'da kanser tedavisi gören 26 yaşındaki öğretmenden acı haber geldi. Müzik öğretmeni İncilay Baş, kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
Ordu Perşembe ilçesi nüfusunda kaydı bulunan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapmakta olan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
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