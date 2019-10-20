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Genç Öğretmenden Acı Haber Geldi!

Samsun'da kanser tedavisi gören 26 yaşındaki öğretmenden acı haber geldi. Müzik öğretmeni İncilay Baş, kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Gündem 20.10.2019, 16:14 Billdrt
Genç Öğretmenden Acı Haber Geldi!

Ordu Perşembe ilçesi nüfusunda kaydı bulunan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapmakta olan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.  Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan genç öğretmenin bugün memleketi olan Perşembe ilçesinde toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı.

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