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Güncel Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı: 277

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye sınırları içerisinde çarpışan şanlı ordumuzun şimdiye kadar etkisiz hale getirdiği terörist sayısını Milli Savunma Bakanlığı 277 olarak açıkladı.

Gündem 11.10.2019, 11:47 11.10.2019, 11:59 Billdrt
Güncel Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı: 277

Ülkemizin güney doğu sınırında kurulmak istenen terör devletine karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacı ile başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. PKK, YPG ve PYD gibi terör unsurlarına karşı yapılan çatışmalar ve operasyonlar sonucunda 277 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesaplarından yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısı verildi. Bunun dışında canlı olarak ele geçirilen ve teslim olan terörislerin de bir hayli olduğu belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

"Harekat Başarıyla Devam Ediyor"

Ayrıca yapılan bir diğer açıklamada ise hareketın başarıyla istenilen şekilde devam edildiğine yer verildi.

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