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Günün Öne Çıkan Haberleri - Günün Haberleri ve Manşetleri

Günün Öne Çıkan Haberleri, Günün Haberleri ve Manşetleri, Gün İçinde En Çok Okunan 20 Haber, Günün Önemli Haberleri ve Manşetleri, Dünya Gündeminden Öne Çıkan Haberler

Gündem 17.07.2019, 01:36 Emir Yılmaz
Günün Öne Çıkan Haberleri - Günün Haberleri ve Manşetleri

Günün Öne Çıkan Ve En Çok Okunan Haberleri!

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Gün İçinde En Çok Okunan 20 Haber!

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Günün Öne Çıkan Haberleri - Günün Haberleri ve Manşetleri

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Günün Haberleri ve Manşetleri

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Dünya Gündeminden Öne Çıkan Haberler!

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Son Dakika Ekonomi Haberleri!

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da gerçekleştirilen G – 20 zirvesi sonrası birçok uluslararası kuruluş Türkiye’nin gelecek dönem enflasyon beklentisinin düşük olduğu yönünden açıklamalarda bulundular. Bu açıklamaların ardından ekonomiyle ilgili sayısız son dakika haberi paylaşıldı.

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En Güncel Ankara Yerel Haberleri!

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