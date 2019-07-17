Günün Öne Çıkan Haberleri - Günün Haberleri ve Manşetleri

Günün Öne Çıkan Ve En Çok Okunan Haberleri!

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Gün İçinde En Çok Okunan 20 Haber!

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Günün Haberleri ve Manşetleri

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Dünya Gündeminden Öne Çıkan Haberler!

Son dönemde ABD ve İran arasında yaşanan krizler hakkında tüm merak edilenleri Ankara haber portalı üzerinden takip etmeniz mümkündür. Dünyada önemli haberler ve ülkeler arasında yaşanan en günce diplomatik krizler anbean son dakika bilgisi olarak günün haberleri kategorilerinde paylaşılmaktadır.

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Son Dakika Ekonomi Haberleri!

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da gerçekleştirilen G – 20 zirvesi sonrası birçok uluslararası kuruluş Türkiye’nin gelecek dönem enflasyon beklentisinin düşük olduğu yönünden açıklamalarda bulundular. Bu açıklamaların ardından ekonomiyle ilgili sayısız son dakika haberi paylaşıldı.

Ankara’da yapılan yeni ekonomik anlaşmalar, dolar altın seviyesinde düşüş ve artışlar, Ankara şirket haberleri ve ekonomiye dair daha birçok başlık Ankara haber platformu üzerinden anbean takip edilebilmektedir. Uzman yorumlarıyla birlikte doğru yatırım aracınızı son dakika ekonomi haberleriyle yapabilirsiniz.

En Güncel Ankara Yerel Haberleri!

Ankara’da yaşanan tüm kritik olaylar ve dünya gündemine yön veren önemli açıklamalar haber sitemiz üzerinden takip edilebilmektedir. Ankara merkezli olarak güncel haberlerin paylaşıldığı haber platformumuzda aynı zamanda dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen tüm önemli olaylar anında vatandaşların bilgisine sunulmaktadır.

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