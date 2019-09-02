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Günün özeti - 02 Eylül 2019
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Günün özeti - 02 Eylül 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 02.09.2019, 17:35 02.09.2019, 17:59
Günün özeti - 02 Eylül 2019
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanına kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden, milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erki ile onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına saldırmak, aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. Kuvvetler ayrımındaki yerinin ötesinde, tamamen ideolojik ve bağnaz bir tahayyülle yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar, en çok demokrasiye, cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor” dedi.

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Esenyurt’ta doğal gaz patlaması

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.

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Kene bir ölüme daha neden oldu

Sivas’ta bir kişi kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti.

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İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.

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Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi

Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.

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Yemen’deki hapishaneye hava saldırısında ölü sayısı 100 oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon savaş uçaklarının, Yemen’in Damar kentinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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