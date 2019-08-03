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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 03.08.2019, 17:30 03.08.2019, 17:54

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Göçün ana sebebi terör ve şiddet"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uluslararası Göç Örgütü’nün 2003 yılındaki gelecek projeksiyonunda 2050 yılı için tahmin edilen göçmen rakamı 230 milyondu ve biz bu rakamı dünya olarak 2013 yılında geçtik. Projeksiyonun çok ötesinde bir noktadayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya temsilcileriyle “Göç” konulu toplantıda bir araya gelerek, Türkiye’nin göçe ilişkin çalışmalarını anlattı. Toplantıya, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar da katıldı.

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İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT sorguları yapıldı.

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Şehit annesinden Anayasa Mahkemesi kararına tepki

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren şehit annesi Şehri Bozkurt, "Böyle bir karar çok yanlış. Bu ülkede anayasa varsa, kanunlar varsa, niye buna yönelik hareket etmiyorlar da teröristi sahiplenen akademisyenlere yandaş oluyorlar. Anayasa Mahkemesi bunları kabul ediyorsa hiç diyecek bir söz yok" dedi.

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Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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