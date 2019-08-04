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Günün Özeti - 04 Ağustos 2019

Günün Özeti - 04 Ağustos 2019. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. günün özeti haberler, günün haberleri, günün haberleri internet haber detayda.

Gündem 04.08.2019, 18:32 04.08.2019, 18:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana’ya getirildi

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.

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Türkiye’deki Somalili askerler göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye’de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayınladı.

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Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

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ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı

FBI, ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

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