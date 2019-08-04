Günün Özeti - 04 Ağustos 2019
Günün Özeti - 04 Ağustos 2019. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. günün özeti haberler, günün haberleri, günün haberleri internet haber detayda.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana’ya getirildi
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.
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Türkiye’deki Somalili askerler göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye’de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayınladı.
Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken sahibi tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.
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ABD’deki silahlı saldırıyla ilgili terör soruşturması başlatıldı
FBI, ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili iç terör soruşturması başlatıldığını açıkladı.
(İHA)
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|11. Fatih Karagümrük
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|12. Giresunspor
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|13. Hatayspor
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
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|16. Osmanlıspor
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|4. Celta de Vigo
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|11. Levante
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|13. Osasuna
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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