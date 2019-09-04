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Günün özeti - 04 Eylül 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 04 Eylül 2019 günün özet haberleri...

Gündem 04.09.2019, 17:31 04.09.2019, 18:00
Günün özeti - 04 Eylül 2019
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi

Mersin polisi, Kolombiya’dan kente gelen muz yüklü gemide yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. ’Kanas’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara yolunda meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz Anadolu Kavağı’nda İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 15 kişi hızla dışarı çıkarılırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Türkiye’nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor

Türkiye’nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere’deki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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Türkiye’nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Türkiye’nin 5. görkemli kalesi Boyabat Kalesi, bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor.

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4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi

Giresun’un Görele ilçesinde 4 katlı sıradan bir bina sarmaşıkla kaplanınca ilgi odağı oldu. Sarmaşıklı binayı görenler önünde fotoğraf çektirmeden geçmiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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