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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 09.10.2019, 17:51
Günün özeti
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

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"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Pentagon: “ABD Kuvvetlerini Suriye’nin kuzeyinden çektik”

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda, “ABD Kuvvetlerini Suriye’nin kuzeyinden çektik” denildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37’nci gününe girdi.

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Almanya’da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

Almanya’da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı

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Ekvador’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

(İHA)
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