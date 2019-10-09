Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Barış Pınarı Harekatı başladı
Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.
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"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda, “ABD Kuvvetlerini Suriye’nin kuzeyinden çektik” denildi.
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37. gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 37’nci gününe girdi.
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Almanya’da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
Almanya’da sinagog yakınında makineli tüfekle saldırı: 1 gözaltı
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Ekvador’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
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|O
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|2. Hatayspor
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|14
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|13
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|10
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|10
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|10
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|7
|7
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|6
|15. Altınordu
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|5
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|5
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|2
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|24
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|16
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|14
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|14
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|14
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|12
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|18
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|16
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|15
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|12
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|11
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|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
|20. Leganés
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