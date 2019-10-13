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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile k
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Günün özeti-11 Ekim 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 11.10.2019, 17:41 11.10.2019, 17:58
Günün özeti-11 Ekim 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde

Tel Abyad ve Resulayn’daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulmaya başlandı. İlçenin güneybatısından aralıklı olarak silah ve doçka sesleri yükseliyor. F-16 uçağı tarafından doçka mevkii de vurularak imha edildi.

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Trump’tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye’yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

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Akçakale’de 21 noktaya havan mermisi düştü: 2 ölü, 46 yaralı

Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Suriye’nin Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 21 ayrı noktaya havan mermisi düştü. Olaylarda 1 Suriyeli bebek ile 1 memur hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.

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YPG’den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

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İstanbul’da Mehmetçik için yatsı namazı sonrası dualar edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Eyüpsultan Camii’nde yatsı namazı sonrasında dualar edildi.

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Gözü yaşlı şehit annesinden operasyona tam destek

25 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada oğlunu şehit veren anne Fatma Karakaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ’Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek verdiklerini söyledi. Anne Karakaya, üzücü bir haber öğrenmemek için 25 yıldır televizyon izlemediğini kaydetti.

65 yaşındaki Fatma Karakaya, oğlu Jandarma Er Hakan Karaya’nın 1994 yılında Şırnak Uludere’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu hatırlattı.....

Cari fazla Ağustos’ta arttı

Cari işlemler fazlası, 2019 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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