Günün Özeti - 11 Eylül 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Belediye başkanlarının görevi devrisabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz” dedi.

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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 9’uncu günde 23’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 9’uncu gününde 23’e yükseldi.

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İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya baskın: Çok sayıda yaralı var

İsrail askerleri Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

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Bitlis’teki kazada ölü sayısı 10’a yükseldi

Bitlis’in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Kazada 8 kişi de yaralandı.

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39 yıl sonra zulüm günlerini Ulucanlar Cezaevi’nde tekrar yaşadılar

12 Eylül darbesi döneminde Ulucanlar Cezaevi’nde yatan Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Girgeç, 39 yıl sonra yaşadıklarını cezaevinin koridorlarında İHA’ya anlattı.

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Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşların, silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.

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3 bin 758 okul çantası mezar oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçtiğimiz yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları simgeleyen 3 bin 758 okul çantasıyla BM Genel Merkezi’nde temsili mezarlık oluşturdu.

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Ücretli olduğunu sandıkları otoparkın bariyerini kırdılar

Rusya’da bir otoparka araçlarını park eden 2 kadın otopark ücreti ödememek için demir bariyerleri kırdı.

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ATM’nin anahtarını üzerinde unuttular

Sivas’ta banka görevlileri anahtarı ATM’nin üzerinde unuttu. Bir vatandaş durumu fark ederek polise bildirdi.

(İHA)