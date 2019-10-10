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"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 10.10.2019, 17:41
Günün özeti
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şuana kadar 109 terörist öldürüldü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Harekat başladığı saatten şuana kadar 109 terörist öldürüldü. 109’un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var” dedi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Mehmetçiğin morali çok yüksek”

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek.”

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Trump: “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı”

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı. Erdoğan da bizim gibi, Suriye’den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Bunu bizzat bana kendisi söyledi” dedi.

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Barış Pınarı Harekatı için İstanbul’da tüm camilerde sela okundu

Fırat’ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul’da tüm camilerde sela okundu.

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Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt’ta bir fabrika alev alev yandı

İstanbul Esenyurt’ta ayakkabı kalıbı üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(İHA)
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