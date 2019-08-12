Günün özeti - 12 Ağustos 2019
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik . Yüksekova’da terör operasyonu,
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaştı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
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Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Küçükçekmece’de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü, sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi.
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Yüksekova’da terör operasyonu
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Bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Osmanlı İmparatorluğu’nun bayramlaşma törenlerinde kullandığı 2 bin metrekarelik Muayede Salonu, 163 yıldır ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Salonun ortasında bulunan 4,5 tonluk kristal avize ise masalsı bir görüntü oluşturuyor.
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Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
Bursa’da içinde yüzlerce çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeyi görmeye dünyanın farklı ülkelerinden turistler geliyor.
Bursa’nın Kestel ilçesinde, Raif Demircan isimli müteşebbis, bahçesine yüzlerce çeşit meyve ve sebze ekti. Demircan, bu bahçeyi Bursa’yı ziyarete gelen Arap turistlere gezdiriyor. Bursa’da yetişen envâi çeşit meyve ve sebzeyi ilk kez gören Arap turistler, hayatlarında ilk defa dalında gördükleri meyve ve sebzeleri tatmanın zevkini çıkarıyor.
(İHA)
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