Günün Özeti - 12 Eylül 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Eylül dönemi PPK kararlarında politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verdi. Buna göre; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirildi.

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İdlib’deki yıkım görüntülendi

Suriye’de Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı İdlib’te yaşanan yıkım görüntülendi.

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Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist Mardin’de yakalandı

Mardin’de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.

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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 25’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’uncu günde 25’e yükseldi. 8 yıl önce oğlu Mehmet Tokay’ın kaybolduğunu belirten Ömer Tokay, ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

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Bakan Kurum: "1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içerisinde sağlanacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ’Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı kamuoyuna açıkladı. Kurum, 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladığını duyurarak 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı. Kurum ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 11 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu.

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İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

Banka müşterilerinin hesap bilgilerini ele geçirerek çok sayıda kişiyi dolandırıp yüz binlerce liralık vurgun yapan çete çökertildi. Siber polis tarafından 7 il de yürütülen operasyonda 47 korsan gözaltına alınırken, bu kişilerden 22’si tutuklandı.

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Beylikdüzü’nde servis aracının takla attığı kazada yaralı sayısı belli oldu

Beylikdüzü’nde okul servisinin takla attığı kazada yaralı sayısı belli oldu. Kazada 9’u öğrenci 1’i öğretmen ve ikisi sürücü olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Girne patlama sonrası görüntülendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi. Çevredeki binaların duvarlarında oyukların oluştuğu, camların kırıldığı patlama nedeniyle kuşların da parçalandığı görüldü.

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12 Eylül darbesinin 39. yıl dönümü

Dönemin CIA Türkiye Şefi Paul Henze’nin “Bizim çocuklar başardı” diye anlattığı darbenin üzerinden tam 39 yıl geçti.

(İHA)