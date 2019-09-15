Günün özeti - 15 Eylül 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Kritik Suriye zirvesi yarın

Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

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S-400 sevkiyatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin sevkiyatının tamamlandığını açıkladı.

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Annelerin HDP önündeki eylemi 13. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 13’üncü gününe girdi.

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İsrail askerleri Kudüs’te 46 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Kudüs’ün El-Eizariya kasabasına düzenlediği baskın sonucu 46 Filistinli yaralandı.

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Tayland’daki sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti

Tayland’da Eylül ayının başından bu yana devam eden sel felaketi ve toprak kaymaları sonucu toplamda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Afyonkarahisar’da otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

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Deniz paraşütünün halatı koptu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.

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Kastamonu’da 3 katlı konak yandı

Kastamonu’da üç katlı konağın çatı katında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konağın üst katları tamamen yandı.

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Çankırı’da art arda depremler

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Bursa’da ’Roket’ten kaçamadılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu dedektör köpeği ’Roket’ damgasını vurdu.

(İHA)