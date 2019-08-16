Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz” dedi.

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Bakan Akar Şanlıurfa’da: Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı.

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İstanbul’da dev operasyon: 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 150 bin adet uyuşturucu hap ve 30 kilo bonzai hammaddesi ile “siyah dolar” olarak kullanılacak 390 adet sahte dolar ele geçirildi. Uyuşturucu hap imalathanesi kurup İstanbul geneline satış yapma hazırlığında bulunan 3 kişi ise yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Sudan’da sel felaketi: 46 ölü

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Sudan’da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle 46 sivil hayatını kaybetti.

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Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti

Ege’de Yunanistan adalarına gitmek isteyen düzensiz göçmenler akın etmeye devam ediyor. Türk Sahil Güvenliği yaptığı çalışma ile adeta ölüm yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenleri denizden kurtarıyor. 2019 yılını başında bu yana Ege Denizinde 22 bin 140 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ege Denizinde 28 göçmen de hayatını kaybetti.

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Pakistan’da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

(İHA)