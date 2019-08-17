Günün Özeti - 17 Ağustos 2019 Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık

Türkiye’nin hatırlamak dahi istemediği o kara gece...Tarihler 17 Ağustos 1999’u gösterirken, Marmara bölgesinde deprem havası esiyordu. Saatler 3:02’yi gösterdiğinde herkesi uykuda yakaladı o asrın felaketi… Çığlık sesleri korkuya karıştı. Tüm ülkeyi tarifsiz bir acı kapladı. 7,4 büyüklüğündeki deprem tam 45 saniye sürdü.

İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti

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İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih’te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi.

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Sancaktepe’de bir dairede patlama :1 yaralı

Sancaktepe’de bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan bir kişi yaralanırken, vatandaşlar patlamanın şiddeti nedeniyle deprem olduğunu sandı. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.

(İHA)