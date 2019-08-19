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Günün özeti - 19 Ağustos 2019

Günün özeti - 19 Ağustos 2019 Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 19.08.2019, 17:38 19.08.2019, 17:52
Günün özeti - 19 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Milli Savunma Bakanlığından İdlib’deki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikali sırasında Türk konvoyuna hava saldırısı yapıldı. Saldırı sonrasında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Terör örgütü PKK’ya “Kıran Operasyonu”

Hakkari, Van ve Şırnak illerinde terör örgütü PKK’ya yönelik “Kıran" adı verilen operasyon başlatıldı.

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3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia ÖZgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.

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Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan zam teklifi açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin, ”Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi. Türkiye’nin tüm gerçeklerini düşünen bir teklif sunduk. Bu çağrımız olumlu karşılansın" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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