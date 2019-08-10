Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde dün Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi.

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Tüm Hacı Adayları Arafat’ta

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat’a çıktı.

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Myanmar’da toprak kayması: 29 ölü

Myanmar’ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)