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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 25.08.2019, 17:37
Günün Özeti
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Teröristler hendekleri terk ediyor

Cerablus ile Membüç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG’li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü.

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Fransa’daki G7 protestolarında 68 gözaltı

Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne karşı düzenlenen gösterilerde en az 68 protestocu gözaltına alınırken, protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un belediyelerden çalındığı iddia edilen ve baş aşağı tutulan 120 portresi eşliğinde yürüyor.

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Tırnakçıların oyununu iş yeri sahibi bozdu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 kadın, bir mağazadan tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıktan tutuklandı.

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Nemden bunalan vatandaşlar Riva plajına akın etti

Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul’da vatandaşlar plajlara akın etti. Riva plajında serinlemek isteyen vatandaşlar havadan görüntülenirken, Beykoz Belediyesine bağlı ekipler de plajlarda temizlik yaptı.

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Babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi

Zonguldak’ta uzun yıllar antrenörlük yapan ve 2013 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eden Hulusi Yavuz’un futbol antrenörü olan oğlu Berkin Yavuz, babasının kalecilik yaptığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda dünyaevine girdi.

(İHA)
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