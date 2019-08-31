Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.

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Taksim Meydanı’nda taksicilere uygulama

Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Belgeleri eksik olan taksicilere idari para cezası kesilirken, bazı taksiler ise trafikten men edildi.

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İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti. Toplamda 6 metro hattı ve 24 otobüs hattının gece hizmete devam ettiği İstanbul’da metro kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Ulaşımın 24 saat olması metro hattını kullananları mutlu etti.

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Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı

Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı. Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari’ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı. Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı

Sinop’ta Pervane Medresesi içerisinde bulunan çeşmenin yanında güvercini avlamak isteyen bir kedi dikkati dağıldığı için çeşmenin içine düşerek ıslandı. Bu anlar medresede esnaflık yapan Orçun Yılmaz’ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)