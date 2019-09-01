Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işlemi bitti

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işleminin bittiğini duyurdu. Bayraktar, Akıncı’nın motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Balıkçılar özledikleri maviliklere kavuştu

Tekneler son hazırlıklarını tamamladı, vaktin gelmesiyle motorlar çalıştı. Sezon Bursa’da havai fişeklerle başladı. Ekmeğini denizden çıkaranlar hep bir ağızdan ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarını denize attı. Heyecan ve kısmet telaşı yurdun tüm sahillerinde vardı. Balıkçılar özledikleri maviliklere açıldı. Gece atılan ağlar sabahın ilk ışıklarıyla çekilmeye başlandı. İlk ağlar toplandı, tekneler derya kuzularıyla doldu.

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60 yıldır at üstünde elma satıyor

Amanos Dağları’nın eteklerindeki Bitişik Yaylası Elmalıseki bölgesinde şehirden uzak bir hayatı seçen Hanifi Kınalı, evinin bahçesinde yetiştirdiği elmaları satarak geçimini sağlıyor. Elmaları atının heybesine yükleyerek yaklaşık 15 kilometre yol giden Kınalı, Bekbele Mahallesi’nde ve semt pazarlarında dolaşarak elma satıyor. Atı ile yolculuğu sırasında bazen türkü söyleyen Hanifi Kınalı’ya köpeği de yoldaşlık ediyor.

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Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu. Yörük futbolunda eşekten düşen oyuncuların imdadına sağlık ekipleri yetişirken, çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları ise nefesleri kesti.

(İHA)