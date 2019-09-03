Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,86 artarken, yurt içi üretici fiyat endeksi yüzde 0,59 düşüş gösterdi.
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500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık 500 kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.
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Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
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Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor
Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.
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El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali’nde ateş topları havada uçuştu.
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Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Son zamanlarda artan şiddet olayları kadınların, savunma sporuna ilgilerini artırdı. Dövüş sanatıyla kadınlar korku, öfke ve depresif hareketler karşısında kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrenirken, kapkaç ve kesici aletli saldırılara karşı nasıl korumaları gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.(İHA)